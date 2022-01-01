Фильтр под мойку Новая вода E220

Фильтр «под мойку» для комплексной очистки питьевой воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и иных органических и неорганических веществ. Благодаря наличию умягчающего картриджа снижает в воде содержание солей жесткости. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает накипь на чайниках и посуде. В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации. Основные характеристики: Используемые картриджи: первая ступень — K604 (нетканый полипропилен 5 мкм + гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов), вторая ступень — K300 (ионообменная смола), третья ступень — K886 (гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов с добавлением серебра).