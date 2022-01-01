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Фильтр под мойку Новая вода E220
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода E220
    Арт. X1691080129
    Фильтр под мойку Новая вода E220

      Фильтр под мойку Новая вода E220

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1691080129

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр «под мойку» для комплексной очистки питьевой воды обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и иных органических и неорганических веществ. Благодаря наличию умягчающего картриджа снижает в воде содержание солей жесткости. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает накипь на чайниках и посуде. В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации. Основные характеристики: Используемые картриджи: первая ступень — K604 (нетканый полипропилен 5 мкм + гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов), вторая ступень — K300 (ионообменная смола), третья ступень — K886 (гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов с добавлением серебра).