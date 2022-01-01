Фильтр под мойку Новая вода M330

Преимущества

4 фильтрующих элемента/5 ступеней очистки

Универсальная очистка, умягчение, содержит шунгит

Кран для чистой воды керамический шаровый

Цвет крышки: синий металлик

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ

Умягчает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде

Содержит природную фильтрующую среду (шунгит), обладающую превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники

Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену

При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы

Упрощены монтаж и подключение фильтра для воды Prio Новая вода М 330 на месте эксплуатации

Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке

Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)

K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®

K873 - шунгит, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)

K870 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха

Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды

Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец

Новая вода М330 фильтр многоступенчатый под мойку - Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ. Умягчает воду. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде. Содержит природную фильтрующую среду (шунгит), обладающую превосходными сорбционными, каталитическими и бактерицидными свойствами.