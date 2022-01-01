Система обратного осмоса Новая вода O600
Арт. X1691080131
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Материал корпуса
|пластик
|
Цвет
|белый
- Фильтр обратного осмоса для комплексной очистки питьевой воды с электронным управлением обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей жесткости, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает отложения на посуде. Фильтр работает в полностью автоматическом режиме. В случае необходимости электронный контроллер перед началом выработки очередной порции очищенной воды включает специальный режим автоматической промывки мембраны. Это снижает уровень загрязнения поверхности мембраны, улучшает качество очищенной воды и продлевает срок службы мембраны. В состав фильтра также входит постфильтр-минерализатор, представляющий из себя смесь частично растворимых природных минералов. При прохождении через него вода обогащается ионами кальция, магния, калия, натрия и др., что не только улучшает ее вкус, но и делает более биологически ценной. Фильтры обратного осмоса — это единственная в настоящее время доступная технология для окончательного решения проблемы накипи в условиях городской квартиры. Только фильтры обратного осмоса удаляют из воды соли жесткости полностью.
Преимущества
- Типоразмер корпусов Slim Line 10”
- Металлический бак емкостью 12 л
- Корпуса с двойным уплотнением
- Стационарное подключение с отдельным краном для очищенной воды
- Фитинги John Guest® и пластиковая подводка
- Автоматическая промывка мембраны
- Мембрана производительностью 50 GPD (185 л/сут.)
- Шаровый хромированный кран для очищенной воды
- Электронный контроллер с индикацией состояния и самодиагностикой
- Помпа
- Минерализатор
- Электронные клапаны и датчики давления