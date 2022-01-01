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Система обратного осмоса Новая вода O600
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Фильтры под мойку
    Система обратного осмоса Новая вода O600
    Арт. X1691080131
    Система обратного осмоса Новая вода O600
    Система обратного осмоса Новая вода O600
      Система обратного осмоса Новая вода O600
      Система обратного осмоса Новая вода O600

      Система обратного осмоса Новая вода O600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1691080131

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Материал корпуса
      		пластик
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр обратного осмоса для комплексной очистки питьевой воды с электронным управлением обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), а также растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей жесткости, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, уменьшает отложения на посуде. Фильтр работает в полностью автоматическом режиме. В случае необходимости электронный контроллер перед началом выработки очередной порции очищенной воды включает специальный режим автоматической промывки мембраны. Это снижает уровень загрязнения поверхности мембраны, улучшает качество очищенной воды и продлевает срок службы мембраны. В состав фильтра также входит постфильтр-минерализатор, представляющий из себя смесь частично растворимых природных минералов. При прохождении через него вода обогащается ионами кальция, магния, калия, натрия и др., что не только улучшает ее вкус, но и делает более биологически ценной. Фильтры обратного осмоса — это единственная в настоящее время доступная технология для окончательного решения проблемы накипи в условиях городской квартиры. Только фильтры обратного осмоса удаляют из воды соли жесткости полностью.

        Преимущества

        • Типоразмер корпусов Slim Line 10”
        • Металлический бак емкостью 12 л
        • Корпуса с двойным уплотнением
        • Стационарное подключение с отдельным краном для очищенной воды
        • Фитинги John Guest® и пластиковая подводка
        • Автоматическая промывка мембраны
        • Мембрана производительностью 50 GPD (185 л/сут.)
        • Шаровый хромированный кран для очищенной воды
        • Электронный контроллер с индикацией состояния и самодиагностикой
        • Помпа
        • Минерализатор
        • Электронные клапаны и датчики давления