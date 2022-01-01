Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic
Арт. X16910801358
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312 оснащен 4 фильтрующими элементами и имеет 5 степеней очистки воды. Фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды, обезжелезивание и устранение неприятного вкуса и запаха. Данная модель фильтра рассчитана на регионы с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.
Преимущества
- 4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ
- Обезжелезивает воду
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.
- Установленные картриджи: K604 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K400 - синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, технология Ferro Ban, K200 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
- Кран для чистой воды керамический шаровый - металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
- Первый корпус - прозрачный
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Картридж K875 содержит активное серебро в ионной форме
- Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
- Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки
- Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус
- Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности
- Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки
- Волокно-наполненные (армированные) "голова" и корпус
- Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
- Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением
- Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
- Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
- Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312
- Фильтр обеспечивает глубокую очистку воды за счет использования последовательно нескольких картриджей с большим объемом фильтрующей среды
- Рекомендуемая частота замены фильтрующих элементов - одновременно все картриджи через 6 мес
- Картриджи K200, K604, K875 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
- Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K604, K875)
- Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты, контактирующие с водой