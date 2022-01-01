Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic
    Арт. X16910801358
    Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic

      Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16910801358

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Фильтр под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312 оснащен 4 фильтрующими элементами и имеет 5 степеней очистки воды. Фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды, обезжелезивание и устранение неприятного вкуса и запаха. Данная модель фильтра рассчитана на регионы с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.

        Преимущества

        • 4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ
        • Обезжелезивает воду
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.
        • Установленные картриджи: K604 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K400 - синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, технология Ferro Ban, K200 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • Кран для чистой воды керамический шаровый - металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
        • Первый корпус - прозрачный
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Картридж K875 содержит активное серебро в ионной форме
        • Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
        • Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки
        • Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус
        • Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности
        • Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки
        • Волокно-наполненные (армированные) "голова" и корпус
        • Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
        • Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением
        • Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
        • Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
        • Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312
        • Фильтр обеспечивает глубокую очистку воды за счет использования последовательно нескольких картриджей с большим объемом фильтрующей среды
        • Рекомендуемая частота замены фильтрующих элементов - одновременно все картриджи через 6 мес
        • Картриджи K200, K604, K875 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов
        • Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K604, K875)
        • Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты, контактирующие с водой