Фильтр под мойку Новая вода EU312 Praktic

Преимущества

4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа и иных органических и неорганических веществ

Обезжелезивает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.

Установленные картриджи: K604 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K400 - синтетический цеолит (Birm®), гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, технология Ferro Ban, K200 - прессованный (спеченный) активированный уголь из скорлупы кокосового ореха, K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®

Кран для чистой воды керамический шаровый - металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец

Первый корпус - прозрачный

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Картридж K875 содержит активное серебро в ионной форме

Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники

Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки

Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус

Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности

Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки

Волокно-наполненные (армированные) "голова" и корпус

Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит

Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением

Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред

Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)

Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312

Фильтр обеспечивает глубокую очистку воды за счет использования последовательно нескольких картриджей с большим объемом фильтрующей среды

Рекомендуемая частота замены фильтрующих элементов - одновременно все картриджи через 6 мес

Картриджи K200, K604, K875 содержат экологически чистый активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов

Специальная технология доактивации активированного угля с помощью фосфорных кислот гарантирует отсутствие обратного выброса в питьевую воду адсорбированных ранее загрязнителей (картриджи K200, K604, K875)

Используются только сертифицированные и допущенные к контакту с пищевыми продуктами фильтрующие и иные компоненты, контактирующие с водой

Фильтр под мойку PRIO Новая Вода Praktic EU312 оснащен 4 фильтрующими элементами и имеет 5 степеней очистки воды. Фильтр обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды, обезжелезивание и устранение неприятного вкуса и запаха. Данная модель фильтра рассчитана на регионы с водой, характеризующейся повышенным содержанием двухвалентного (растворенного) железа.