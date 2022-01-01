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Фильтр под мойку Новая вода M410
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Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода M410
    Арт. X16910801203
    Фильтр под мойку Новая вода M410

      Фильтр под мойку Новая вода M410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801203

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.5
      Габариты, мм
      		342x85x376
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Новая вода М410 фильтр многоступенчатый под мойку (премиум) - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки. Умягчает воду. Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде. Технические характеристики: Фильтр Expert M410 со снятой крышкой. Фильтр Expert M410 с открытой крышкой 4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация Установленные картриджи: K874, K876, K875, K878 Кран для чистой воды керамический шаровый Премиум К874 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля и каталитического материала KDF®55 К876 Умягчающий картридж К875 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля К878 Картридж финишной очистки воды и ультрафильтрации. Цвет, представленный на сайте, может отличаться от оригинала.

        Преимущества

        • 4 фильтрующих элемента/5 ступеней очистки
        • Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация
        • Цвет крышки: серый металлик
        • Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды класса Премиум в стиле high-tech для современных интерьеров
        • Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
        • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки
        • Умягчает воду
        • Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава
        • Осуществляет бактериальную очистку благодаря наличию половолоконной мембраны
        • Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
        • Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
        • Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники
        • Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
        • При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
        • Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации
        • Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
        • Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
        • Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
        • В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
        • Первая ступень очистки: K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)
        • Вторая ступень очистки: K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
        • Третья ступень очистки: K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
        • Четвертая ступень очистки: K878 - половолоконная мембрана с размером пор 0,01 мкм, технология Capitech