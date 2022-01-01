Фильтр под мойку Новая вода M410
Арт. X16910801203
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|3.5
|
Габариты, мм
|342x85x376
- Новая вода М410 фильтр многоступенчатый под мойку (премиум) - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки. Умягчает воду. Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде. Технические характеристики: Фильтр Expert M410 со снятой крышкой. Фильтр Expert M410 с открытой крышкой 4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация Установленные картриджи: K874, K876, K875, K878 Кран для чистой воды керамический шаровый Премиум К874 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля и каталитического материала KDF®55 К876 Умягчающий картридж К875 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля К878 Картридж финишной очистки воды и ультрафильтрации. Цвет, представленный на сайте, может отличаться от оригинала.
Преимущества
- 4 фильтрующих элемента/5 ступеней очистки
- Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация
- Цвет крышки: серый металлик
- Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды класса Премиум в стиле high-tech для современных интерьеров
- Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки
- Умягчает воду
- Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава
- Осуществляет бактериальную очистку благодаря наличию половолоконной мембраны
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
- Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники
- Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену
- При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы
- Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации
- Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке
- Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Первая ступень очистки: K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)
- Вторая ступень очистки: K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®
- Третья ступень очистки: K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®
- Четвертая ступень очистки: K878 - половолоконная мембрана с размером пор 0,01 мкм, технология Capitech