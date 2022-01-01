Фильтр под мойку Новая вода M410

Преимущества

4 фильтрующих элемента/5 ступеней очистки

Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация

Цвет крышки: серый металлик

Фильтр укомплектован отдельным шаровым краном для очищенной воды класса Премиум в стиле high-tech для современных интерьеров

Металлические элементы крана изготовлены из сплавов, не содержащих свинец

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от механических примесей, свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки

Умягчает воду

Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава

Осуществляет бактериальную очистку благодаря наличию половолоконной мембраны

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости

Выдерживает давление до 45-52 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара 0-16 атм., протестирован в НИИ Сантехники

Быстросъемная конструкция крепления картриджей упрощает их замену

При замене картриджей исключен пролив остаточной воды, не требуются сложные инструменты и применение силы

Упрощены монтаж и подключение на месте эксплуатации

Тонкий и стильный дизайн устанавливает новый стандарт того, как должны выглядеть фильтры в 21-м веке

Герметизация соединений в фильтрующих элементах проведена ультразвуком

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Первая ступень очистки: K874 - нетканый полипропилен 5 мкм, гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC)

Вторая ступень очистки: K876 - пищевая ионообменная Na-катионитовая смола, технология InVorTex®

Третья ступень очистки: K875 - гранулированный активированный уголь из скорлупы кокосового ореха с добавлением серебра (SIGAC), технология InVorTex®

Четвертая ступень очистки: K878 - половолоконная мембрана с размером пор 0,01 мкм, технология Capitech

Новая вода М410 фильтр многоступенчатый под мойку (премиум) - обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и других микроорганизмов, в том числе кишечной палочки. Умягчает воду. Осуществляет ультрафильтрационное кондиционирование воды с сохранением микроэлементного состава. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде. Технические характеристики: Фильтр Expert M410 со снятой крышкой. Фильтр Expert M410 с открытой крышкой 4 фильтрующих элемента / 5 ступеней очистки Универсальная очистка, умягчение, ультрафильтрация Установленные картриджи: K874, K876, K875, K878 Кран для чистой воды керамический шаровый Премиум К874 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля и каталитического материала KDF®55 К876 Умягчающий картридж К875 Сорбционный картридж из гранулированного активированного угля К878 Картридж финишной очистки воды и ультрафильтрации. Цвет, представленный на сайте, может отличаться от оригинала.