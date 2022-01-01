Фильтр под мойку Новая вода E310
Арт. X1691080127
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.5
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Материал корпуса
|пластик
- Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 310 имеет 4 фильтрующих элемента и 4 ступени очистки. Фильтр обеспечивает универсальную очистку, умягчение и финишную очистку водопроводной воды. В комплект поставки входит керамический шаровый кран для чистой воды. Фильтр рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости.
Преимущества
- 4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки
- Универсальная очистка, умягчение, финишная очистка
- K100 - нетканый полипропилен 5 мкм
- Кран для чистой воды - керамический шаровый
- Первый корпус - прозрачный
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей, растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ
- Умягчает воду
- Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде
- Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники
- Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости
- В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации
- Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки
- Волокно-наполненные ("армированные") "голова" и корпус
- Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит
- Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус
- Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности
- Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки
- Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением.
- Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред
- Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)
- Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)
- Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 310