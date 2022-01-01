Фильтр под мойку Новая вода E310

Преимущества

4 фильтрующих элемента/4 ступени очистки

Универсальная очистка, умягчение, финишная очистка

K100 - нетканый полипропилен 5 мкм

Кран для чистой воды - керамический шаровый

Первый корпус - прозрачный

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей, растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ

Умягчает воду

Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды, снижает количество накипи на посуде

Выдерживает давление до 28 атм., не менее 100 тысяч циклов гидроудара, протестирован в НИИ Сантехники

Рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости

В комплект уже входят картриджи, отдельный кран для очищенной воды и всё необходимое для быстрой установки фильтра на месте эксплуатации

Разработано в Германии: безупречный промышленный дизайн и продвинутая немецкая инженерия, цельно-литая "голова" (технология Unibody), исключающая протечки

Волокно-наполненные ("армированные") "голова" и корпус

Матовая шелковистая поверхность пластика прекрасно выглядит

Поликарбонатный (усиленный, небьющийся) прозрачный корпус

Увеличенное количество витков резьбы для повышения надежности

Простой контроль за загрязнением картриджа механической очистки

Картриджи нового конусного формфактора RPZ с уменьшенным гидросопротивлением.

Улучшенная засыпка картриджей от ведущих поставщиков фильтрующих сред

Пластиковая подводка из нетоксичной пластмассы (без ПВХ)

Стандартизированные картриджи (совместимы также с большинством стандартных 10-дюймовых корпусов других производителей)

Фитинги быстрого подключения упрощают эксплуатацию и повышают надежность фильтра для воды Prio Новая вода ЕU 310

Фильтр для воды Prio Новая вода ЕU 310 имеет 4 фильтрующих элемента и 4 ступени очистки. Фильтр обеспечивает универсальную очистку, умягчение и финишную очистку водопроводной воды. В комплект поставки входит керамический шаровый кран для чистой воды. Фильтр рекомендуется для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости.