Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фильтр под мойку Новая вода M300
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Фильтр под мойку Новая вода M300
    Арт. X16910801185
    Фильтр под мойку Новая вода M300

      Фильтр под мойку Новая вода M300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801185

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2
      Материал корпуса
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фильтр для воды Prio Новая вода М 300 обеспечивает универсальную очистку и умягчение воды. Фильтр предназначен для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. Фильтр состоит из трех фильтрующих элементом и имеет три ступени очистки воды. Упрощены монтаж и подключение на месте использования. В комплект поставки входит кран для чистой воды, не содержащий свинец.