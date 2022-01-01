Фильтр под мойку Новая вода M300

Фильтр для воды Prio Новая вода М 300 обеспечивает универсальную очистку и умягчение воды. Фильтр предназначен для регионов с водой, характеризующейся нормальным и повышенным содержанием солей жесткости. Фильтр состоит из трех фильтрующих элементом и имеет три ступени очистки воды. Упрощены монтаж и подключение на месте использования. В комплект поставки входит кран для чистой воды, не содержащий свинец.