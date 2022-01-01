Система обратного осмоса Новая Вода OU 500

Преимущества

Классическая компоновка: 5 ступеней очистки

Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи, финишная очистка: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов, окончательное решение проблемы накипи

Быстросъёмная мембрана обратного осмоса из полимерной пленки Toray Industries Inc., Япония

Установленные картриджи: K100, K205, K101, K867 (мембрана), K875

Кран для чистой воды керамический шаровый

Кран промывки мембраны

Прозрачные корпуса ступеней механической очистки

Накопительный бак Премиум

Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду и полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.