Система обратного осмоса Новая Вода OU 500
Арт. X16910801395
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.6
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Габариты, мм
|400х410х410
- Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду и полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.
Преимущества
- Классическая компоновка: 5 ступеней очистки
- Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи, финишная очистка: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов, окончательное решение проблемы накипи
- Быстросъёмная мембрана обратного осмоса из полимерной пленки Toray Industries Inc., Япония
- Установленные картриджи: K100, K205, K101, K867 (мембрана), K875
- Кран для чистой воды керамический шаровый
- Кран промывки мембраны
- Прозрачные корпуса ступеней механической очистки
- Накопительный бак Премиум