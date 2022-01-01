Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Система обратного осмоса Новая Вода OU 500
Найти аналог
Фильтры под мойку
    Система обратного осмоса Новая Вода OU 500
    Арт. X16910801395
    Система обратного осмоса Новая Вода OU 500

      Система обратного осмоса Новая Вода OU 500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X16910801395

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.6
      Габариты, мм
      		400х410х410
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Обеспечивает универсальную очистку водопроводной воды от распространенных загрязнителей: механических примесей (ржавчины, ила, песка и т.п.), растворенных примесей, таких как свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, гербицидов, сельскохозяйственных удобрений и продуктов их распада, фенолов, нефтепродуктов, алюминия, тяжелых металлов, радиоактивных элементов, растворенного железа, солей жесткости и иных органических и неорганических веществ, бактерий и вирусов. Умягчает воду и полностью решает проблему накипи. Устраняет неприятные запахи, улучшает вкус воды.

        Преимущества

        • Классическая компоновка: 5 ступеней очистки
        • Универсальная очистка, умягчение, обезжелезивание, устранение накипи, финишная очистка: очистка практически от всех известных загрязнителей, бактерий и вирусов, окончательное решение проблемы накипи
        • Быстросъёмная мембрана обратного осмоса из полимерной пленки Toray Industries Inc., Япония
        • Установленные картриджи: K100K205K101K867 (мембрана), K875
        • Кран для чистой воды керамический шаровый
        • Кран промывки мембраны
        • Прозрачные корпуса ступеней механической очистки
        • Накопительный бак Премиум