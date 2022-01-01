Фреза кромочная калевочная Энкор 10544

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 10544 предназначена для закругления кромки детали. Используется при обработке столярных изделий, мебели и предметов интерьера в различных стилях, а также при реставрационных работах. В комбинации с подходящей галтельной фрезой возможно создать плотное соединение досок. Упорный подшипник дает возможность применять фрезу как по прямолинейным, так и по криволинейным кромкам детали без дополнительного оборудования.