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Фреза Энкор 10617 микрошиповая
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Концевые фрезы
    Фреза Энкор 10617 микрошиповая
    Арт. Х1519256
    Фреза Энкор 10617 микрошиповая

      Фреза Энкор 10617 микрошиповая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519256

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		микрошиповая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Микрошиповая фреза Энкор 10617 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. Фреза представляет из себя комбинацию из шиповых фрез, объединенных в одну фрезу. Оснастка позволяет изготавливать деревянные щиты путем сплачивания делянок по кромке и сращивания столярных деталей по торцу.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия