Фреза Энкор 10617 микрошиповая

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Микрошиповая фреза Энкор 10617 предназначена для чистовой обработки кромки и торца изделия из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. Фреза представляет из себя комбинацию из шиповых фрез, объединенных в одну фрезу. Оснастка позволяет изготавливать деревянные щиты путем сплачивания делянок по кромке и сращивания столярных деталей по торцу.