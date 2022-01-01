Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
Арт. Х1519263
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|фигирейная горизонтальная
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Вид
|концевая
- Фреза Энкор 9331 имеет два режущих диска, что позволяет получать за один рабочий проход двухстороннюю декоративную кромку и шип фиксированной толщины t. Такая обработка используется при изготовлении столярных изделий с двумя лицевыми сторонами: двери, ширмы, спинки кроватей и так далее. Двухсторонняя горизонтальная фигирейная фреза имеет большой рабочий диаметр. При использовании фрезы рекомендуется применять фрезерные машины с мощностью не менее 1.6 кВт, либо выполнять обработку кромки за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину резания.
Преимущества
- В конструкции фрезы используется упорный подшипник
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
- Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия