Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
Найти аналог
Концевые фрезы
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
    Арт. Х1519263
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
    Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331
      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331

      Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519263

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		фигирейная горизонтальная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9331 имеет два режущих диска, что позволяет получать за один рабочий проход двухстороннюю декоративную кромку и шип фиксированной толщины t. Такая обработка используется при изготовлении столярных изделий с двумя лицевыми сторонами: двери, ширмы, спинки кроватей и так далее. Двухсторонняя горизонтальная фигирейная фреза имеет большой рабочий диаметр. При использовании фрезы рекомендуется применять фрезерные машины с мощностью не менее 1.6 кВт, либо выполнять обработку кромки за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину резания.

        Преимущества

        • В конструкции фрезы используется упорный подшипник
        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия