Фреза фигирейная горизонт. Энкор 9331

Преимущества

В конструкции фрезы используется упорный подшипник

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 9331 имеет два режущих диска, что позволяет получать за один рабочий проход двухстороннюю декоративную кромку и шип фиксированной толщины t. Такая обработка используется при изготовлении столярных изделий с двумя лицевыми сторонами: двери, ширмы, спинки кроватей и так далее. Двухсторонняя горизонтальная фигирейная фреза имеет большой рабочий диаметр. При использовании фрезы рекомендуется применять фрезерные машины с мощностью не менее 1.6 кВт, либо выполнять обработку кромки за несколько проходов, постепенно увеличивая глубину резания.