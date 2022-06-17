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Грунтозацеп для окучивания Huter 600/130 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
4.5
2
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Грунтозацепы
    Грунтозацеп для окучивания Huter 600/130 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)
    Арт. О00000013644
    4.5
    2
    Грунтозацеп для окучивания Huter 600/130 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Грунтозацеп для окучивания Huter 600/130 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013644
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Грунтозацепы (2 шт; 600х130 мм; шестигранник 23 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/56 совместимы с сельскохозяйственными машинами Huter МК7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10, МК-8000В, МК8000 и МК-8000 Big Foot, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 23 мм. 

        Преимущества

        • Грунтозацепы 71/3/56 имеют увеличенный диаметр 600 мм, поэтому их рекомендовано использовать с удлинителем колесной оси Huter 71/3/50
        • Надежность