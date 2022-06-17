Грунтозацеп для окучивания Huter 600/130 (для МК-7000, МК-7500, МК-8000; 2 шт.)

Преимущества

Грунтозацепы 71/3/56 имеют увеличенный диаметр 600 мм, поэтому их рекомендовано использовать с удлинителем колесной оси Huter 71/3/50

Надежность

Грунтозацепы (2 шт; 600х130 мм; шестигранник 23 мм) для МК-7000/МК-7500/МК-8000 Huter 71/3/56 совместимы с сельскохозяйственными машинами Huter МК7000, МК 7000С, МК-7500, МК-7500-10, МК-8000В, МК8000 и МК-8000 Big Foot, а также с мотоблоками других производителей со ступицей под шестигранник 23 мм.