Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт

Преимущества

Двигатель обладает мощным вращающим усилием до 12 Нм

Режущие ножи изготовлены из закаленной стали, вырезаны лазером

Пропускная способность 90 кг/час

Перерабатывает ветки диаметром до 40 мм

Низкий уровень шума

Дополнительно можно приобрести мусоросборник

Измельчитель Bosch AXT RAPID 2200 0.600.853.600 - агрегат для обработки мягкого растительного материала. Модель отличается запатентованной воронкой и острыми ножами, сделанными в Швейцарии. В комплект входит практичный толкатель, который облегчает проталкивание материала и повышает производительность