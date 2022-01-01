Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
Арт. X19040033
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|616x467x902
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Цвет
|зеленый
- Измельчитель Bosch AXT RAPID 2200 0.600.853.600 - агрегат для обработки мягкого растительного материала. Модель отличается запатентованной воронкой и острыми ножами, сделанными в Швейцарии. В комплект входит практичный толкатель, который облегчает проталкивание материала и повышает производительность
Преимущества
- Двигатель обладает мощным вращающим усилием до 12 Нм
- Режущие ножи изготовлены из закаленной стали, вырезаны лазером
- Пропускная способность 90 кг/час
- Перерабатывает ветки диаметром до 40 мм
- Низкий уровень шума
- Дополнительно можно приобрести мусоросборник