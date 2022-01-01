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Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
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Садовые измельчители
    Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
    Арт. X19040033
    Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
    Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
      Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт
      Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт

      Садовый измельчитель Bosch АХТ Rapid 2200 0.600.853.600, 2200 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19040033

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		616x467x902
      Цвет
      		зеленый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Измельчитель Bosch AXT RAPID 2200 0.600.853.600 - агрегат для обработки мягкого растительного материала. Модель отличается запатентованной воронкой и острыми ножами, сделанными в Швейцарии. В комплект входит практичный толкатель, который облегчает проталкивание материала и повышает производительность

        Преимущества

        • Двигатель обладает мощным вращающим усилием до 12 Нм
        • Режущие ножи изготовлены из закаленной стали, вырезаны лазером
        • Пропускная способность 90 кг/час
        • Перерабатывает ветки диаметром до 40 мм
        • Низкий уровень шума
        • Дополнительно можно приобрести мусоросборник