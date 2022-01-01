Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990

Преимущества

Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex

Длительный срок службы

Картридж универсальный PRIO Новая Вода K990 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из ионообменной смолы и гранулированного активированного угля с ионами серебра. Ионообменная смола способствует снижению жесткости воды. Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус. Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре.