Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
Арт. X1691080219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|0.13
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Высота, мм
|54
- Картридж универсальный PRIO Новая Вода K990 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из ионообменной смолы и гранулированного активированного угля с ионами серебра. Ионообменная смола способствует снижению жесткости воды. Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус. Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре.
Преимущества
- Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex
- Длительный срок службы