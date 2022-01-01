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Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
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Картриджи к фильтрам-кувшинам
    Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
    Арт. X1691080219
    Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
    Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
    Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
      Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
      Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990
      Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990

      Картридж к фильтрам-кувшинам универсальный Новая Вода К990

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691080219

      Характеристики

      Производитель
      		Новая Вода
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.13
      Высота, мм
      		54
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картридж универсальный PRIO Новая Вода K990 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из ионообменной смолы и гранулированного активированного угля с ионами серебра. Ионообменная смола способствует снижению жесткости воды. Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус. Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре.

        Преимущества

        • Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex
        • Длительный срок службы