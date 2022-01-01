Картридж к фильтрам-кувшинам умягчающий НОВАЯ ВОДА К993
Арт. X1691080220
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.5
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Удержание веществ
|хлор, органические соединения
- Картридж для жесткой воды PRIO Новая Вода K993 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из ионообменной смолы и гранулированного активированного угля с ионами серебра. Ионообменная смола способствует значительному снижению жесткости воды. Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус. Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре.
Преимущества
- Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex
- Долгий срок службы