Картридж к фильтрам-кувшинам умягчающий НОВАЯ ВОДА К993

Преимущества

Картридж изготовлен по специальной технологии InVorTex

Долгий срок службы

Картридж для жесткой воды PRIO Новая Вода K993 подходит для кувшинов PRIO Новая Вода Gold, Sochi, Sonata, Galant, Next. Состоит из ионообменной смолы и гранулированного активированного угля с ионами серебра. Ионообменная смола способствует значительному снижению жесткости воды. Активированный уголь из скорлупы кокосовых орехов очищает воду от хлора, хлорорганических соединений, различных примесей, а также устраняет посторонние запахи и привкус. Ионы серебра предотвращают размножение бактерий в фильтре.