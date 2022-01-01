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Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
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Наборы отверток
    Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
    Арт. X10193709
    Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
    Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
    Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
      Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
      Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
      Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов

      Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X10193709

      Характеристики

      Производитель
      		King Tony
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Вес, кг
      		0.88
      Габариты, мм
      		340х210х50
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Набор отверток KING TONY 30309PR для работы с внутренним профилем TORX (6-лучевая звезда с отверстием) и предназначен для монтажа и демонтажа крепежных узлов различных изделий, устройств и агрегатов.

        Преимущества

        • Высокоточная обработка намагниченных наконечников дает идеальный контакт с крепежом
        • Эргономичные двухкомпонентные рукоятки PP+TPR устойчивы к воздействию масел, бензина, кислот и щелочей
        • Материал рабочей части отверток SNCM+V - легированная сталь с добавлением молибдена, покрытие хром