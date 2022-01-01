Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов
Арт. X10193709
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Вес, кг
|0.88
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Габариты, мм
|340х210х50
Набор отверток KING TONY 30309PR для работы с внутренним профилем TORX (6-лучевая звезда с отверстием) и предназначен для монтажа и демонтажа крепежных узлов различных изделий, устройств и агрегатов.
Преимущества
• Высокоточная обработка намагниченных наконечников дает идеальный контакт с крепежом
• Эргономичные двухкомпонентные рукоятки PP+TPR устойчивы к воздействию масел, бензина, кислот и щелочей
• Материал рабочей части отверток SNCM+V - легированная сталь с добавлением молибдена, покрытие хром