Набор отверток King Tony 30309РR, TORX, 9 предметов

Набор отверток KING TONY 30309PR для работы с внутренним профилем TORX (6-лучевая звезда с отверстием) и предназначен для монтажа и демонтажа крепежных узлов различных изделий, устройств и агрегатов.

Преимущества

• Высокоточная обработка намагниченных наконечников дает идеальный контакт с крепежом

• Эргономичные двухкомпонентные рукоятки PP+TPR устойчивы к воздействию масел, бензина, кислот и щелочей

• Материал рабочей части отверток SNCM+V - легированная сталь с добавлением молибдена, покрытие хром