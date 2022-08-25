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Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
    Арт. О00000033537
    5.0
    1
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
    Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G

      Краскораспылитель Кратон LVLP-03G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033537
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. ширина распыления, мм
      		150
      Мин. ширина распыления, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Кратон LVLP-03G 3 01 02 018 отличается внушительным рабочим ресурсом. Он предназначен для окраски поверхностей с помощью технологии LVLP, обеспечивающей мягкое и тонкое распыление. Эргономичная конструкция инструмента имеет небольшой вес, что способствует комфортной работе. 

        Преимущества

        • Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
        • Регулировка подачи воздуха и ЛКМ
        • Регулировка ширины красочного факела
        • Корпус краскораспылителя выполнен из алюминиевого сплава и устойчив к механическим повреждениям
        • С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
        • Ширина распыления 100-150 мм