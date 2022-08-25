Преимущества

Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии

Регулировка подачи воздуха и ЛКМ

Регулировка ширины красочного факела

Корпус краскораспылителя выполнен из алюминиевого сплава и устойчив к механическим повреждениям

С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить

Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса

Ширина распыления 100-150 мм

Краскораспылитель Кратон LVLP-03G 3 01 02 018 отличается внушительным рабочим ресурсом. Он предназначен для окраски поверхностей с помощью технологии LVLP, обеспечивающей мягкое и тонкое распыление. Эргономичная конструкция инструмента имеет небольшой вес, что способствует комфортной работе.