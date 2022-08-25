Краскораспылитель Кратон LVLP-03G
Арт. О00000033537
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. ширина распыления, мм
|150
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Мин. ширина распыления, мм
|100
- Краскораспылитель Кратон LVLP-03G 3 01 02 018 отличается внушительным рабочим ресурсом. Он предназначен для окраски поверхностей с помощью технологии LVLP, обеспечивающей мягкое и тонкое распыление. Эргономичная конструкция инструмента имеет небольшой вес, что способствует комфортной работе.
Преимущества
- Дюза из нержавеющей стали устойчива к коррозии
- Регулировка подачи воздуха и ЛКМ
- Регулировка ширины красочного факела
- Корпус краскораспылителя выполнен из алюминиевого сплава и устойчив к механическим повреждениям
- С помощью отверстия для подвеса данный краскораспылитель легко хранить
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса
- Ширина распыления 100-150 мм