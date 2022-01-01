Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
Арт. X186127144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Время работы на одном заряде, мин
|60
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Тип аккумулятора
|Li-ion
- Аккумуляторный кусторез GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 поможет создавать различные геометрические фигуры. Прост и удобен в эксплуатации. Оснащен двусторонним ножом длиной 57 см. Может непрерывно работать в течение 60 минут. Задняя рукоятка не скользит и позволяет крепко держать инструмент во время работы. Имеет три положения.
Внимание: этот комплект поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.
Преимущества
- Безопасность. Специальный щиток защищает руку оператора от летящих веток при работе
- Быстрый рез. Двустороннее лезвие служит для быстрого реза веток диаметром до 18 миллиметров
- Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка гарантирует надежное и комфортное удержание аккумуляторного кустореза GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 при работе
- Работа от 24В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-24
- Небольшой вес
- Время автономной работы до 60 минут (от 2.0 А*ч аккумулятора)
- Остановка лезвий - менее 1 секунды
- Вращение задней рукоятки на 90° в обе стороны - удобство подрезания и выравнивания углов
- Для большей безопасности имеется предохранитель от случайного включения
- Антивибрационная система - комфортная работа
- Включение одним нажатием кнопки
- Экологичность
- Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2.0 А*ч и 4.0 А*ч