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Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
Найти аналог
Аккумуляторные кусторезы
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Арт. X186127144
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
    Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)
      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)

      Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186127144

      Характеристики

      Производитель
      		Greenworks
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Время работы на одном заряде, мин
      		60
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный кусторез GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 поможет создавать различные геометрические фигуры. Прост и удобен в эксплуатации. Оснащен двусторонним ножом длиной 57 см. Может непрерывно работать в течение 60 минут. Задняя рукоятка не скользит и позволяет крепко держать инструмент во время работы. Имеет три положения.
        Внимание: этот комплект поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.

        Преимущества

        • Безопасность. Специальный щиток защищает руку оператора от летящих веток при работе
        • Быстрый рез. Двустороннее лезвие служит для быстрого реза веток диаметром до 18 миллиметров
        • Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка гарантирует надежное и комфортное удержание аккумуляторного кустореза GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 при работе
        • Работа от 24В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-24
        • Небольшой вес
        • Время автономной работы до 60 минут (от 2.0 А*ч аккумулятора)
        • Остановка лезвий - менее 1 секунды
        • Вращение задней рукоятки на 90° в обе стороны - удобство подрезания и выравнивания углов
        • Для большей безопасности имеется предохранитель от случайного включения
        • Антивибрационная система - комфортная работа
        • Включение одним нажатием кнопки
        • Экологичность
        • Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2.0 А*ч и 4.0 А*ч