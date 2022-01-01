Кусторез Greenworks 24В (без аккум. батареи и ЗУ)

Преимущества

Безопасность. Специальный щиток защищает руку оператора от летящих веток при работе

Быстрый рез. Двустороннее лезвие служит для быстрого реза веток диаметром до 18 миллиметров

Комфортная работа. Прорезиненная рукоятка гарантирует надежное и комфортное удержание аккумуляторного кустореза GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 при работе

Работа от 24В аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-24

Небольшой вес

Время автономной работы до 60 минут (от 2.0 А*ч аккумулятора)

Остановка лезвий - менее 1 секунды

Вращение задней рукоятки на 90° в обе стороны - удобство подрезания и выравнивания углов

Для большей безопасности имеется предохранитель от случайного включения

Антивибрационная система - комфортная работа

Включение одним нажатием кнопки

Экологичность

Для работы подходят аккумуляторные батареи емкостью 2.0 А*ч и 4.0 А*ч

Аккумуляторный кусторез GreenWorks Deluxe G24HT57 2200107 поможет создавать различные геометрические фигуры. Прост и удобен в эксплуатации. Оснащен двусторонним ножом длиной 57 см. Может непрерывно работать в течение 60 минут. Задняя рукоятка не скользит и позволяет крепко держать инструмент во время работы. Имеет три положения.