Преимущества

Небольшой вес

Регулируемый маятниковый ход

Поворотная подошва

Быстрая смена пилок

Электрический лобзик DeWalt DW 341 K оснащен функцией быстрой замены пилок, без использования специального ключа. На подошве имеется специальное покрытие, которое предохраняет обрабатываемую поверхность от царапин. Лобзик может работать с разными направляющими - для параллельного и кругового пиления. Регулируемый маятниковый ход - для выбора нужного вида работы в зависимости от материала. С помощью поворотной подошвы можно выбрать угол наклона: в обе стороны 0- 45 градусов.