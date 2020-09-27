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Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
4.4
13
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Арт. Х1497
    4.4
    13
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
    Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K
      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K

      Электрический лобзик DeWalt DW 341 K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х1497
      4.4
      13

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Число ходов, ход/мин
      		3100
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический лобзик DeWalt DW 341 K оснащен функцией быстрой замены пилок, без использования специального ключа. На подошве имеется специальное покрытие, которое предохраняет обрабатываемую поверхность от царапин. Лобзик может работать с разными направляющими - для параллельного и кругового пиления. Регулируемый маятниковый ход - для выбора нужного вида работы в зависимости от материала. С помощью поворотной подошвы можно выбрать угол наклона: в обе стороны 0- 45 градусов.

        Преимущества

        • Небольшой вес
        • Регулируемый маятниковый ход
        • Поворотная подошва
        • Быстрая смена пилок