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Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
    Арт. 77777Х14118
    5.0
    2
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
    Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э

      Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		2800
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э используется для прямого, под углом или фигурного пиления металлических, деревянных, пластмассовых и других материалов. Этот лобзик имеет малый вес - 1.7 кг. и оснащен функцией плавной регулировки частоты хода пильного полотна, что упрощает работу. Эргономичная рукоятка инструмента снабжена специальными накладками для предотвращения соскальзывания руки во время работы.

        Преимущества

        • Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса
        • Регулировка частоты хода пилки для подбора оптимального режима работы
        • Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
        • Штампованная подошва основания выполнена из стали