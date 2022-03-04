Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э
Арт. 77777Х14118
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|2800
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Наличие подсветки
|Нет
- Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э используется для прямого, под углом или фигурного пиления металлических, деревянных, пластмассовых и других материалов. Этот лобзик имеет малый вес - 1.7 кг. и оснащен функцией плавной регулировки частоты хода пильного полотна, что упрощает работу. Эргономичная рукоятка инструмента снабжена специальными накладками для предотвращения соскальзывания руки во время работы.
Преимущества
- Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса
- Регулировка частоты хода пилки для подбора оптимального режима работы
- Основание можно наклонять до 45° влево или вправо
- Штампованная подошва основания выполнена из стали