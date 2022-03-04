Преимущества

Сниженная вибрация за счет увеличенного противовеса

Регулировка частоты хода пилки для подбора оптимального режима работы

Основание можно наклонять до 45° влево или вправо

Штампованная подошва основания выполнена из стали

Электрический лобзик Энкор ЛЭ-500/45Э используется для прямого, под углом или фигурного пиления металлических, деревянных, пластмассовых и других материалов. Этот лобзик имеет малый вес - 1.7 кг. и оснащен функцией плавной регулировки частоты хода пильного полотна, что упрощает работу. Эргономичная рукоятка инструмента снабжена специальными накладками для предотвращения соскальзывания руки во время работы.