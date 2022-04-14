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Электролобзик Hitachi CJ90VAST
5.0
2
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Арт. 77777Х14181
    5.0
    2
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
    Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST
      Электролобзик Hitachi CJ90VAST

      Электролобзик Hitachi CJ90VAST

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 77777Х14181
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электролобзик Hitachi CJ90VAST предназначен для прямой и фигурной распилки различных материалов: древесины, металла, пластика и других. Высокопрочный корпус защищает инструмент от повреждений. Низкий уровень вибрации благодаря встроенному противовесу увеличивает комфорт во время работы. Опорный ролик предотвращает поломку режущего инструмента и делает пиление точным и аккуратным.

        Преимущества

        • Плавная регулировка скорости
        • Минимальный радиус пропила 25 мм
        • Подошва может быть наклонена на 45 градусов в обе стороны для косого спила
        • Быстрая замена пилки
        • Противовес для снижения вибрации
        • Корпус выполнен из высокопрочного алюминиевого сплава