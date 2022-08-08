Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.
Арт. Х14159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Да
- Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Система Straight Cut System обеспечивает качественные прямолинейные пропилы. Подсветка гарантирует удобную работу в слабоосвещенных помещениях. Лобзик оснащен полноволновой электроникой Vario-Constamatic, которая регулирует и поддерживает число оборотов, установленное заранее. Система Metabo "Quick" обеспечивает быструю замену пильного полотна
Преимущества
- Четырехступенчатый маятниковый ход
- Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick
- Электронная регулировка оборотов и поддержание заданной частоты - система Vario-Constamatic