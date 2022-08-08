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Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.
    Арт. Х14159
    5.0
    1
    Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.

      Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14159
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Система Straight Cut System обеспечивает качественные прямолинейные пропилы. Подсветка гарантирует удобную работу в слабоосвещенных помещениях. Лобзик оснащен полноволновой электроникой Vario-Constamatic, которая регулирует и поддерживает число оборотов, установленное заранее. Система Metabo "Quick" обеспечивает быструю замену пильного полотна

        Преимущества

        • Четырехступенчатый маятниковый ход
        • Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick
        • Электронная регулировка оборотов и поддержание заданной частоты - система Vario-Constamatic