Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 610 Вт.

Преимущества

Четырехступенчатый маятниковый ход

Быстрая замена пильного полотна - система Metabo Quick

Электронная регулировка оборотов и поддержание заданной частоты - система Vario-Constamatic

Лобзик Metabo STE 90 SCS 601042500 - профессиональный инструмент с мощным двигателем. Система Straight Cut System обеспечивает качественные прямолинейные пропилы. Подсветка гарантирует удобную работу в слабоосвещенных помещениях. Лобзик оснащен полноволновой электроникой Vario-Constamatic, которая регулирует и поддерживает число оборотов, установленное заранее. Система Metabo "Quick" обеспечивает быструю замену пильного полотна