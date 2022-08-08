Преимущества

Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента

Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность

На рукоятке имеется клавиша защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность работы

У основания шнура имеется отверстие для крепления шестигранного ключа

Лобзик PRORAB 4112 предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность. Колесико регулировки позволяет легко выставить необходимое количество ходов для работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают отличное охлаждение двигателя