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Лобзик Prorab 4112
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Prorab 4112
    Арт. 77777Х1482
    5.0
    1
    Лобзик Prorab 4112

      Лобзик Prorab 4112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. 77777Х1482
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Prorab
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик PRORAB 4112  предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность. Колесико регулировки позволяет легко выставить необходимое количество ходов для работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают отличное охлаждение двигателя

        Преимущества

        • Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
        • Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность
        • На рукоятке имеется клавиша защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность работы
        • У основания шнура имеется отверстие для крепления шестигранного ключа