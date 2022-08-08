Лобзик Prorab 4112
Арт. 77777Х1482
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик PRORAB 4112 предназначен для прямого и фигурного реза различных материалов: древесины, пластика, металла. Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность. Колесико регулировки позволяет легко выставить необходимое количество ходов для работы. Вентиляционные отверстия обеспечивают отличное охлаждение двигателя
Преимущества
- Корпус из ударопрочного пластика продлевает срок службы инструмента
- Двигатель мощностью 400 Вт обеспечивает высокую производительность
- На рукоятке имеется клавиша защиты от случайного пуска, что снижает травмоопасность работы
- У основания шнура имеется отверстие для крепления шестигранного ключа