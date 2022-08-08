Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
Арт. 77777Х14147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
- Лобзик SKIL 4381LA F0154381LA имеет 2 ступени маятникового хода. Рукоятка оснащена мягким покрытием, что способствует комфортной работе пользователя. Благодаря функции Turbo можно переходить от обычного к ускоренному режиму пиления. Встроенный патрубок позволяет подключать профессиональный пылесос для удаления стружки из зоны реза. В качестве оснастки подходят лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками
Преимущества
- Функция TURBO - для переключения между обычным и ускоренным режимом пиления
- Глубина пропила в алюминии: 12 мм
- 2 ступени маятникового хода
- Отсек для хранения ключа
- Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
- Для лобзиковых пилок с Т-образными и U-образными хвостовиками
- Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
- Клипса обеспечивает удобное хранение шнура
- Встроенный вентилятор удаляет пыль
- Алюминиевая опора - для долгого срока службы лобзика SKIL 4381LA F0154381LA
- Встроенный переходник позволяет подключать пылесос