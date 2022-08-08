Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA

Преимущества

Функция TURBO - для переключения между обычным и ускоренным режимом пиления

Глубина пропила в алюминии: 12 мм

2 ступени маятникового хода

Отсек для хранения ключа

Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами

Для лобзиковых пилок с Т-образными и U-образными хвостовиками

Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°

Клипса обеспечивает удобное хранение шнура

Встроенный вентилятор удаляет пыль

Алюминиевая опора - для долгого срока службы лобзика SKIL 4381LA F0154381LA

Встроенный переходник позволяет подключать пылесос

Лобзик SKIL 4381LA F0154381LA имеет 2 ступени маятникового хода. Рукоятка оснащена мягким покрытием, что способствует комфортной работе пользователя. Благодаря функции Turbo можно переходить от обычного к ускоренному режиму пиления. Встроенный патрубок позволяет подключать профессиональный пылесос для удаления стружки из зоны реза. В качестве оснастки подходят лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками