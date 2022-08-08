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Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
5.0
1
Найти аналог
Сетевые лобзики
    Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
    Арт. 77777Х14147
    5.0
    1
    Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
    Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
    Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
      Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
      Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA
      Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA

      Лобзик Skil 500Вт TURBO F.015.438.1LA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 77777Х14147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Число ходов, ход/мин
      		3000
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Лобзик SKIL 4381LA F0154381LA имеет 2 ступени маятникового хода. Рукоятка оснащена мягким покрытием, что способствует комфортной работе пользователя. Благодаря функции Turbo можно переходить от обычного к ускоренному режиму пиления. Встроенный патрубок позволяет подключать профессиональный пылесос для удаления стружки из зоны реза. В качестве оснастки подходят лобзиковые пилки с Т-образными и U-образными хвостовиками

        Преимущества

        • Функция TURBO - для переключения между обычным и ускоренным режимом пиления
        • Глубина пропила в алюминии: 12 мм
        • 2 ступени маятникового хода
        • Отсек для хранения ключа
        • Плавная регулировка скорости - для работы с разными материалами
        • Для лобзиковых пилок с Т-образными и U-образными хвостовиками
        • Регулируемая опора для пропилов под углом 15°, 30° и 45°
        • Клипса обеспечивает удобное хранение шнура
        • Встроенный вентилятор удаляет пыль
        • Алюминиевая опора - для долгого срока службы лобзика SKIL 4381LA F0154381LA
        • Встроенный переходник позволяет подключать пылесос