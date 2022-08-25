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Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Арт. X1099020409
    5.0
    1
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
    Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350

      Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020409
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		нейлон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350 используется для проведения отделочных работ на финишном этапе. В комплекте идет насадка с широким ассортиментом сопел разного диаметра, поэтому с его помощью можно наносить гранитную и мраморную крошку, грунтовку, краски повышенной вязкости, шпатлевку или жидкие обои.

        Преимущества

        • Большой запас раствора обеспечивает увеличенный бак
        • Бак выполнен из нейлона, поэтому он не утяжеляет конструкцию, а также отличается прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды
        • Высокий ресурс и надежность обеспечивают качественные детали: пистолет выполнен из алюминия, а насадка и дюза из нержавеющей стали
        • Оснащен регулятором расхода строительной смеси для удобства работы с различными составами