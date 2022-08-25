Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350
Арт. X1099020409
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|нейлон
- Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350 используется для проведения отделочных работ на финишном этапе. В комплекте идет насадка с широким ассортиментом сопел разного диаметра, поэтому с его помощью можно наносить гранитную и мраморную крошку, грунтовку, краски повышенной вязкости, шпатлевку или жидкие обои.
Преимущества
- Большой запас раствора обеспечивает увеличенный бак
- Бак выполнен из нейлона, поэтому он не утяжеляет конструкцию, а также отличается прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды
- Высокий ресурс и надежность обеспечивают качественные детали: пистолет выполнен из алюминия, а насадка и дюза из нержавеющей стали
- Оснащен регулятором расхода строительной смеси для удобства работы с различными составами