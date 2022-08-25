Преимущества

Большой запас раствора обеспечивает увеличенный бак

Бак выполнен из нейлона, поэтому он не утяжеляет конструкцию, а также отличается прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивной среды

Высокий ресурс и надежность обеспечивают качественные детали: пистолет выполнен из алюминия, а насадка и дюза из нержавеющей стали

Оснащен регулятором расхода строительной смеси для удобства работы с различными составами

Картушный пистолет для штукатурки Matrix 57350 используется для проведения отделочных работ на финишном этапе. В комплекте идет насадка с широким ассортиментом сопел разного диаметра, поэтому с его помощью можно наносить гранитную и мраморную крошку, грунтовку, краски повышенной вязкости, шпатлевку или жидкие обои.