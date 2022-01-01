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Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
11 160 ₽
Ящики для инструментов
    Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
    Арт. О00000032828
    Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
    Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
    Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
    Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
      Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
      Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
      Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
      Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723

      Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723

      11 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032828

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		Израиль
      Родина бренда
      		США
      С лотками
      		Нет
      С выдвижными секциями
      		Нет
      Все характеристики
      11 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723 предназначен для хранения и транспортировки различного инструмента. Данная модель изготовлена из ударопрочного пластика и выдерживает нагрузку 34 кг. Быстросъемное отделение позволяет оптимально организовывать рабочее пространство и разграничивать крупный инструмент от более мелкого.

        Преимущества

        • В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров для хранения инструмента, оснастки и других предметов таких как фитинги, коннекторы герметик
        • Меcта внутри ящика хватит и для электроинструментов таких как циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты
        • Максимальный вес груза 34 кг
        • Сделан из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки
        • IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
        • Часть модульной системы хранения PACKOUT™