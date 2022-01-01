Преимущества

В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров для хранения инструмента, оснастки и других предметов таких как фитинги, коннекторы герметик

Меcта внутри ящика хватит и для электроинструментов таких как циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты

Максимальный вес груза 34 кг

Сделан из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки

IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли

Часть модульной системы хранения PACKOUT™





Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723 предназначен для хранения и транспортировки различного инструмента. Данная модель изготовлена из ударопрочного пластика и выдерживает нагрузку 34 кг. Быстросъемное отделение позволяет оптимально организовывать рабочее пространство и разграничивать крупный инструмент от более мелкого.