Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723
Арт. О00000032828
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Израиль
|
Родина бренда
|США
|
С лотками
|Нет
|
С выдвижными секциями
|Нет
- Компактный кейс Milwaukee PACKOUT 4932471723 предназначен для хранения и транспортировки различного инструмента. Данная модель изготовлена из ударопрочного пластика и выдерживает нагрузку 34 кг. Быстросъемное отделение позволяет оптимально организовывать рабочее пространство и разграничивать крупный инструмент от более мелкого.
Преимущества
- В комплект входят вставки для деления пространства ящика на отсеки разных размеров для хранения инструмента, оснастки и других предметов таких как фитинги, коннекторы герметик
- Меcта внутри ящика хватит и для электроинструментов таких как циркулярные пилы, углошлифмашины, шуруповерты
- Максимальный вес груза 34 кг
- Сделан из ударопрочного полимера для надежности в условиях строительной площадки
- IP65 защита от попадания капель дождя и строительной пыли
- Часть модульной системы хранения PACKOUT™