Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0014224
5 500 ₽
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0014224
    Арт. О00000027570
    Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0014224

      Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0014224

      5 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027570

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, окучник
      Количество предметов, шт
      		3
      Все характеристики
      5 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0014224 предназначен для мотокультиваторов Мобил К МКМ-1, МКМ-1Р. Применяется для обработки почвы. 

        Преимущества

        • Расширение сферы применения. Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-1 позволит вам не только культивировать землю, но и нарезать гряды для посадки, а также произвести окучивание корнеплодов
        • Ничего больше докупать не нужно. В комплект входит все необходимое для работы с мотокультиватором. Никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров докупать не нужно
        • Легкость настройки. Сцепка для присоединения окучника сразу интегрирована в раму мотокультиваторов Мобил К МКМ-1 и МКМ-1Р. Все углы наклона и атаки окучника уже предусмотрены конструкцией. Вам останется только изменить ширину захвата, чтобы сделать нудные грядки
        • Компактная упаковка. Комплект навесного оборудования поставляется в компактной упаковке. Вам удобно перевозить и хранить его в любом месте