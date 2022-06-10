Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23
Арт. О00000004158
Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23
Арт. О00000004158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|комплект запасных частей
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Количество предметов, шт
|5
- С помощью комплекта НЕВА для мотоблока «Нева» МБ23 косилка «Заря» легко устанавливается и позволяет превратить оборудование для вспашки земель в инструмент для покоса участка.
Преимущества
- Высокая прочность
- Надежность