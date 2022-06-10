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Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23
5.0
2
1 700 ₽
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23
    Арт. О00000004158
    5.0
    2
    Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23

      Комплект Нева для установки косилки Заря на мотоблок Нева МБ23 Мультиагро КДЗ-005.83489.МБ23

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		комплект запасных частей
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить