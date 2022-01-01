Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R
Арт. О00000026302
Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R
Арт. О00000026302
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Южная Корея
|
Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
|
Количество предметов, шт
|7
- Комплект навесного оборудования DAEWOO DATS20 — необходимое дополнение для вашего культиватора. Оно совместимо с моделями DAT 5560R и DAT 7090R и поможет подготовить почву в саду или огороде.
Преимущества
- Уверенная работа с сырой, тяжелой и глинистой почвой. Пользуясь данным навесным оборудованием, вы сможете качественно проработать различный грунт
- Бережное формирование грядок, окучивание и прополка. Комплект пригодится вам для ухода как за садовыми цветами, так и за картофелем
- Быстрая вспашка и подготовка участка к посадке. С помощью навесного оборудования вы сможете значительно повысить эффективность собственной работы и сократите время пребывания в огороде
- Хорошая проходимость и сцепление с почвой. Вы сможете быстро и качественно разбить даже крупные комья земли
- Комплект навесного оборудования DAEWOO DATS20 изготовлен из прочного металла, который хорошо сохраняет форму при бороновании, окучивании и прополке