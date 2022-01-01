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Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R
16 990 ₽
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R
    Арт. О00000026302
    Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R

      Комплект навесного оборудования: грунтозацепы удл., сцепка, плуг окучник, плуг Daewoo Dats 20 5560R/7090R

      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Арт. О00000026302

      Характеристики

      Производитель
      		Daewoo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		7
      Все характеристики
      16 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект навесного оборудования DAEWOO DATS20 — необходимое дополнение для вашего культиватора. Оно совместимо с моделями DAT 5560R и DAT 7090R и поможет подготовить почву в саду или огороде.

        Преимущества

        • Уверенная работа с сырой, тяжелой и глинистой почвой. Пользуясь данным навесным оборудованием, вы сможете качественно проработать различный грунт
        • Бережное формирование грядок, окучивание и прополка. Комплект пригодится вам для ухода как за садовыми цветами, так и за картофелем
        • Быстрая вспашка и подготовка участка к посадке. С помощью навесного оборудования вы сможете значительно повысить эффективность собственной работы и сократите время пребывания в огороде
        • Хорошая проходимость и сцепление с почвой. Вы сможете быстро и качественно разбить даже крупные комья земли
        • Комплект навесного оборудования DAEWOO DATS20 изготовлен из прочного металла, который хорошо сохраняет форму при бороновании, окучивании и прополке