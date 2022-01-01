Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0015375
Арт. О00000027571
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
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Количество предметов, шт
|9
- Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0015375 предназначен для мотокультиваторов Мобил К МКМ-1Р. Применяется для обработки почвы.
Преимущества
- Расширение сферы применения. Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-1 позволит вам не только культивировать землю, но и нарезать гряды для посадки, а также произвести окучивание корнеплодов
- Ничего больше докупать не нужно. В комплект входит все необходимое для работы с мотокультиватором. Никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров докупать не нужно
- Легкость настройки. Сцепка для присоединения окучника сразу интегрирована в раму мотокультиваторов Мобил К МКМ-1 и МКМ-1Р. Все углы наклона и атаки окучника уже предусмотрены конструкцией. Вам останется только изменить ширину захвата, чтобы сделать нудные грядки
- Компактная упаковка. Комплект навесного оборудования поставляется в компактной упаковке. Вам удобно перевозить и хранить его в любом месте