Преимущества

Расширение сферы применения. Комплект навесного оборудования Мобил К МКМ-1 позволит вам не только культивировать землю, но и нарезать гряды для посадки, а также произвести окучивание корнеплодов

Ничего больше докупать не нужно. В комплект входит все необходимое для работы с мотокультиватором. Никаких дополнительных приспособлений и аксессуаров докупать не нужно

Легкость настройки. Сцепка для присоединения окучника сразу интегрирована в раму мотокультиваторов Мобил К МКМ-1 и МКМ-1Р. Все углы наклона и атаки окучника уже предусмотрены конструкцией. Вам останется только изменить ширину захвата, чтобы сделать нудные грядки

Компактная упаковка. Комплект навесного оборудования поставляется в компактной упаковке. Вам удобно перевозить и хранить его в любом месте

Комплект навесного оборудования Мобил К MBK0015375 предназначен для мотокультиваторов Мобил К МКМ-1Р. Применяется для обработки почвы.