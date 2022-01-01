Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505

Преимущества

Надежный

Комплект навесного оборудования Комфорт Мобил К MBK0015505 предназначен для мотоблоков Мобил К МКМ-2, МКМ-3, МКМ-4 и мотокультиваторов Мобил К МКМ-2Р2. Применяется для обработки почвы. В комплект входят окучник, плуг, два грунтозацепа, картофелевыкапыватель, сцепка и удлинители. Окучник предназначен для нарезки борозд и окучивания. Плуг применяется для вспахивания земли и подготовки ее под посадку. Грунтозацепы улучшают продвижение культиватора. Принцип работы картофелевыкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды