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Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
11 000 ₽
Комплекты для навесного оборудования
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
    Арт. О00000041747
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
    Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505
      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505

      Комплект навесного оборудования Мобил К для МКМ-2, МКМ-3 Комфорт MBK0015505

      11 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000041747

      Характеристики

      Производитель
      		Мобил К
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы, картофелевыкапыватель, окучник, плуг, сцепка, удлинитель
      Количество предметов, шт
      		8
      Все характеристики
      11 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект навесного оборудования Комфорт Мобил К MBK0015505 предназначен для мотоблоков Мобил К МКМ-2, МКМ-3, МКМ-4 и мотокультиваторов Мобил К МКМ-2Р2. Применяется для обработки почвы. В комплект входят окучник, плуг, два грунтозацепа, картофелевыкапыватель, сцепка и удлинители. Окучник предназначен для нарезки борозд и окучивания. Плуг применяется для вспахивания земли и подготовки ее под посадку. Грунтозацепы улучшают продвижение культиватора. Принцип работы картофелевыкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды

        Преимущества

        • Надежный