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Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M
    Арт. X19092227112
    5.0
    1
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M
    Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M
      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M

      Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X19092227112
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотоблок Caiman Vario 60H – это профессиональная модель, предназначенная для обработки земель площадью до 2500 кв.м. Мощность двигателя 5,5 л. с. позволяет обрабатывать любую по твёрдости почву, в том числе твёрдые целинные земли. Несмотря на свою принадлежность к профессиональному разряду техники, мотоблок обладает достаточно малыми размерами и весом и очень прост в использовании.
        Мотоблок Caiman Vario 60H наделён бензиновым мотором мощностью в 5,5 л. с. Двигатель защищён от перегревов и запускается посредством ручного стартера. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин марки АИ92. Также модель наделена трансмиссией Vario Automat с тремя передачами – первая, вторая передние и третья задняя. Расположение передачи реверс даёт возможность сменить направление движения в обратную сторону. Высокая манёвренность машины обеспечивается особенной конструкцией рулевых колонок. Цена бензинового мотоблока Caiman Vario 60H оправдана высокой мощностью, эргономичностью и простотой в работе. Машина легко останавливается благодаря наличию барабанных тормозов. Купить Кайман Vario 60H означает сделать правильный выбор в пользу надёжности и продуктивности.
        Колеса не входят в набор и покупаются отдельно при необходимости.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый двигатель (5,5 л. с.)
        • Барабанный тормоз
        • Наличие переднего колеса для транспортировки
        • Удобная складная рукоятка
        • Фрезы Razor Blade выполнены из кованой стали