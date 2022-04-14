Бензиновый мотоблок Caiman VARIO 60H + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 12M

Преимущества

Мощный бензиновый двигатель (5,5 л. с.)

Барабанный тормоз

Наличие переднего колеса для транспортировки

Удобная складная рукоятка

Фрезы Razor Blade выполнены из кованой стали

Мотоблок Caiman Vario 60H – это профессиональная модель, предназначенная для обработки земель площадью до 2500 кв.м. Мощность двигателя 5,5 л. с. позволяет обрабатывать любую по твёрдости почву, в том числе твёрдые целинные земли. Несмотря на свою принадлежность к профессиональному разряду техники, мотоблок обладает достаточно малыми размерами и весом и очень прост в использовании.Мотоблок Caiman Vario 60H наделён бензиновым мотором мощностью в 5,5 л. с. Двигатель защищён от перегревов и запускается посредством ручного стартера. В качестве топлива рекомендуется использовать бензин марки АИ92. Также модель наделена трансмиссией Vario Automat с тремя передачами – первая, вторая передние и третья задняя. Расположение передачи реверс даёт возможность сменить направление движения в обратную сторону. Высокая манёвренность машины обеспечивается особенной конструкцией рулевых колонок. Цена бензинового мотоблока Caiman Vario 60H оправдана высокой мощностью, эргономичностью и простотой в работе. Машина легко останавливается благодаря наличию барабанных тормозов. Купить Кайман Vario 60H означает сделать правильный выбор в пользу надёжности и продуктивности.Колеса не входят в набор и покупаются отдельно при необходимости.