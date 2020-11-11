Преимущества

Редуктор находится в алюминиевом корпусе, что обеспечивает безопасность

Систем передач (2+1)*2. Пониженные передачи облегчают передвижение по сложным участкам

Двигатель Yamaha MX250 характерен экономичным расходом топлива

Разобщение колеса для большей маневренности агрегата

Регулировка руля по высоте и углу наклона

НЕВА МБ23-YAMAHA (MX250) PRO представляет собой мотоблок, который будет полезен для выполнения широкого спектра сельскохозяйственных работ. Мотоблок оснащен поворотным щитком, который упрощает задачу перестановки ремня, если возникает необходимость сменить набор передач. Масса агрегата – 95 кг. Ширина культивации, которая находится в диапазоне от 81 до 126 см, обеспечивает эффективную обработку территории. Глубина культивации достигает 20 см.Мотоблок НЕВА МБ23-YAMAHA (MX250) PRO можно купить в интернет-магазине инструмента и техники «Бигам». Возможна доставка в любой населенный пункт России.