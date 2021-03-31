Мотоблок Ока МБ-1Д1М15 005.45.0100-33
Арт. X19092208
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
- Мотоблок ОКА МБ-1Д1М15 005.45.0100-33 оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем КАДВИ 168F-2A, который прошел испытания авиационных технологий "КАДВИ". Расход топлива уменьшен за счет верхнего расположения клапанов. Потери в системе охлаждения снижены за счет компактной камеры сгорания. Двигатель соответствует международным стандартам ICO. Возможно совместное использование с навесным оборудованием: плугом, грунтозацепом, окучником, телегой, выкапывателем, роторной косилкой или снегоуборщиком.
Преимущества
- Мощный и экологически безопасный двигатель
- Экономичный расход топлива
- Принудительное воздушное охлаждение двигателя
- Низкий уровень шума
- V-образная компоновка двигателя