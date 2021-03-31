Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотоблок Ока МБ-1Д1М15 005.45.0100-33
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М15 005.45.0100-33
    Арт. X19092208
    5.0
    1
    Мотоблок Ока МБ-1Д1М15 005.45.0100-33

      Мотоблок Ока МБ-1Д1М15 005.45.0100-33

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092208
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ока
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок ОКА МБ-1Д1М15 005.45.0100-33 оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем КАДВИ 168F-2A, который прошел испытания авиационных технологий "КАДВИ". Расход топлива уменьшен за счет верхнего расположения клапанов. Потери в системе охлаждения снижены за счет компактной камеры сгорания. Двигатель соответствует международным стандартам ICO. Возможно совместное использование с навесным оборудованием: плугом, грунтозацепом, окучником, телегой, выкапывателем, роторной косилкой или снегоуборщиком.

        Преимущества

        • Мощный и экологически безопасный двигатель
        • Экономичный расход топлива
        • Принудительное воздушное охлаждение двигателя
        • Низкий уровень шума
        • V-образная компоновка двигателя