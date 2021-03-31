Преимущества

Мощный и экологически безопасный двигатель

Экономичный расход топлива

Принудительное воздушное охлаждение двигателя

Низкий уровень шума

V-образная компоновка двигателя

Мотоблок ОКА МБ-1Д1М15 005.45.0100-33 оснащен одноцилиндровым четырехтактным двигателем КАДВИ 168F-2A, который прошел испытания авиационных технологий "КАДВИ". Расход топлива уменьшен за счет верхнего расположения клапанов. Потери в системе охлаждения снижены за счет компактной камеры сгорания. Двигатель соответствует международным стандартам ICO. Возможно совместное использование с навесным оборудованием: плугом, грунтозацепом, окучником, телегой, выкапывателем, роторной косилкой или снегоуборщиком.