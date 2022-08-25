Мотоблок с ВОМ 320

Преимущества

Четырехтактный двигатель Subaru EP17 OHC мощность 6.0 л.с. (Япония). Долговечный двигатель профессионального класса. Прост в эксплуатации и обслуживании, легко запускается. Чугунная гильза цилиндра, а также оптимальная система охлаждения и смазки обеспечивают повышенную надежность двигателя и его износостойкость

Система The Right Balance - минимум нагрузки на позвоночник! Возьмитесь за рукоятки мотоблока Caiman 320 PRO и попробуйте покачать его вверх-вниз. Легко? Такую же легкость вы испытаете и в процессе работы. Отлично сбалансированная эргономичная конструкция мотоблока с создана таким образом, что во время культивации почвы воздействия на руки и позвоночник оператора сводятся к минимуму. Результат - минимум усталости и высокая эффективность труда

Трансмиссия тракторного типа Gear Track. На мотоблоке Caiman 320 PRO с валом отбора мощности установлена классическая ступенчатая шестеренчатая трансмиссия тракторного типа Gear Track. Она является простой и надежной в работе, имеет высокий КПД и удобна в эксплуатации. Шестеренчатый редуктор в алюминиевом корпусе с надежной системой шестерней в масляной ванне обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы

Система низкого центра тяжести Low Gravity. Мотоблок с валом отбора мощности Caiman 320 PRO оснащен системой Low Gravity, благодаря которой имеют низкий центр тяжести. Это сокращает усилия на рукоятки управления и позволяет производить эффективную работу на склонах

Независимый вал отбора мощности PTO Shaft. 3-шлицевой вал отбора мощности PTO Shaft диаметром 35 мм., имеет скорость вращения 990 об/мин, что позволяет устанавливать на мотоблок широкую гамму навесного оборудования, а также легко и быстро производить его замену

Регулируемые эргономичные рукоятки. Эргономичные рукоятки специально разработаны для выдерживания больших нагрузок при обработке тяжелых целинных почв. Благодаря им оператор значительно экономит силы. Рукоятки регулируются по вертикали под любой рост оператора

Рулевая колонка Turn Around. Благодаря специальной конструкции рулевая колонка с амортизаторами Turn Around разворачивается на 180 градусов. Это позволяет мотоблоку Caiman 320 PRO работать со всем ассортиментом навесного оборудования, включая культиваторные фрезы, фронтальные косилки, снегоуборщик и многое другое

Инвертер Quick Drive. Инвертер Quick Drive предназначен для быстрого изменения направления движения

Профессиональная защита двигателя. На мотоблоках с валом отбора мощности Caiman установлена профессиональная защита двигателя. Конструкция выполнена из прочной стали со специальным покрытием. Защита предохраняет двигатель от возможных повреждений во время работы вследствие попадания камней и наезде на скрытые препятствия

Разворачивающаяся на 180 градусов рукоятка с амортизаторами. Позволяет мотоблоку Caiman 320 PRO работать как с передними, так и задними навесками

Шестеренчатый редуктор в алюминиевом корпусе. Надежная система шестерней в масляной ванне обеспечивает высокую надежность и долгий срок службы. 3 скорости движения вперед и 2 назад, если машина используется с задним навесным оборудованием, 2 скорости вперед и 2 назад, если машина используется с передними навесками

Многофункциональная машина. Широкий спектр навесного оборудования позволяет использовать мотоблок круглогодично. В отличии от мотоблоков имеющих ременной привод навесок, данная машина приводит в действие насадки с помощью ВОМ (вал отбора мощности), что позволяет исключить пробуксовывание, заклинивание при работе в трудных условиях

Пневматические колеса с сельскохозяйственным протектором (в комплекте). Обеспечивают высокую проходимость машины.В стандартный комплект входят пневмоколеса 4.00-8.0 (ширина 10 см, диаметр 40 см) с агрессивным сельскохозяйственным протектором. Для установки на мотоблок тележки ТПМ-350 или адаптера АПМ-350 требуется заменить прицепное устройство (приобретается отдельно)

Фреза и другое навесное оборудование приобретается отдельно

Ширина вспашки 52-66 см (с культиваторной фрезой), глубина обработки - до 20 см

Мотоблок Caiman 320 PRO является многофункциональной машиной, способной круглый год выполнять множество работ благодаря широкому спектру доступного навесного оборудования, например весной готовить землю к посеву, летом стричь траву, осенью убирать территорию от опавшей листвы, зимой убирать снег. Caiman 320 Pro имеет тяговое усилие от вала отбора мощности. Благодаря инновационным технологиям, примененным при разработке этой модели, вы сможете достичь профессионального выполнения всех видов работ. Рекомендуется использовать на участках до 60 соток.