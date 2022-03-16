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Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые кусторезы
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Арт. X19039737
    5.0
    2
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
    Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610

      Бензиновый кусторез Patriot SLP 610

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039737
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Объем двигателя, куб.см
      		25.4
      Мощность, Вт
      		895
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый кусторез PATRIOT SLP 610 715108110 - инструмент, который пригодится для ухода за придомовой, приусадебной территорией: подрезки живой изгороди, фигурной стрижки кустов. Кусторез оборудован 2-тактным двигателем мощностью 1.2 л.с. Двойное лезвие длиной 60 см гарантирует максимально эффективную подрезку. Электронное зажигание способствует облегчению запуска инструмента. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 45 и 90 градусов влево и вправо.

        Преимущества

        • Составляющие выполнены из качественных материалов
        • Аккуратный рез
        • Поворотная рукоятка
        • Электронное зажигание
        • Мощность двигателя - 1.2 л.с
        • Удобная дополнительная рукоять