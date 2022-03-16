Преимущества

Составляющие выполнены из качественных материалов

Аккуратный рез

Поворотная рукоятка

Электронное зажигание

Мощность двигателя - 1.2 л.с

Удобная дополнительная рукоять

Бензиновый кусторез PATRIOT SLP 610 715108110 - инструмент, который пригодится для ухода за придомовой, приусадебной территорией: подрезки живой изгороди, фигурной стрижки кустов. Кусторез оборудован 2-тактным двигателем мощностью 1.2 л.с. Двойное лезвие длиной 60 см гарантирует максимально эффективную подрезку. Электронное зажигание способствует облегчению запуска инструмента. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 45 и 90 градусов влево и вправо.