Бензиновый кусторез Patriot SLP 610
Арт. X19039737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Объем двигателя, куб.см
|25.4
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Мощность, Вт
|895
- Бензиновый кусторез PATRIOT SLP 610 715108110 - инструмент, который пригодится для ухода за придомовой, приусадебной территорией: подрезки живой изгороди, фигурной стрижки кустов. Кусторез оборудован 2-тактным двигателем мощностью 1.2 л.с. Двойное лезвие длиной 60 см гарантирует максимально эффективную подрезку. Электронное зажигание способствует облегчению запуска инструмента. Предусмотрена регулировка положения рукоятки - возможен поворот на 45 и 90 градусов влево и вправо.
Преимущества
- Составляющие выполнены из качественных материалов
- Аккуратный рез
- Поворотная рукоятка
- Электронное зажигание
- Мощность двигателя - 1.2 л.с
- Удобная дополнительная рукоять