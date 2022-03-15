Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Фитинги компании Blansol, произведенные по системе IXPRESS, - это пуш-фитинги, обеспечивающие надежные соединения без монтажных инструментов. В сравнении с пресс-фитингами они проще в установке и в использовании, а также обеспечивают более надежное соединение