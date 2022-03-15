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Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся
5.0
2
Найти аналог
Муфты обжимные для труб
    Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся
    Арт. X1691310140
    5.0
    2
    Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся

      Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1691310140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Blansol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип фитинга
      		муфта
      Тип соединения
      		быстросъемный коннектор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фитинги компании Blansol, произведенные по системе IXPRESS, - это пуш-фитинги, обеспечивающие надежные соединения без монтажных инструментов. В сравнении с пресс-фитингами они проще в установке и в использовании, а также обеспечивают более надежное соединение

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы