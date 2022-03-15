Соединительная муфта Blansol KMU20, 20 мм, самофиксирующаяся
Арт. X1691310140
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип фитинга
|муфта
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Тип соединения
|быстросъемный коннектор
- Фитинги компании Blansol, произведенные по системе IXPRESS, - это пуш-фитинги, обеспечивающие надежные соединения без монтажных инструментов. В сравнении с пресс-фитингами они проще в установке и в использовании, а также обеспечивают более надежное соединение
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы