Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
Арт. Х13021150
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.42
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Габариты, мм
|80х370х130
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Класс товара
|профессиональный
- Набор профессионального инструмента ЕРМАК 46 предметов 736053, изготовлен из хром-ванадиевой стали. В нем представлены самые популярные размеры деталей для крепежных соединений. Головки из данного набора имеют стандартную высоту и рабочий профиль «Супер лок» , благодаря чему обеспечивается более надежный контакт с крепежом по сравнению с обычными шестигранными головками. Также в данном слесарно-монтажном наборе представлен широкий диапазон различных воротков, удлинителей для более удобной эксплуатации головок. Данный комплект представляет собой универсальный набор средств для работы с резьбовыми крепежными частями.