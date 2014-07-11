Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов

Набор профессионального инструмента ЕРМАК 46 предметов 736053, изготовлен из хром-ванадиевой стали. В нем представлены самые популярные размеры деталей для крепежных соединений. Головки из данного набора имеют стандартную высоту и рабочий профиль «Супер лок» , благодаря чему обеспечивается более надежный контакт с крепежом по сравнению с обычными шестигранными головками. Также в данном слесарно-монтажном наборе представлен широкий диапазон различных воротков, удлинителей для более удобной эксплуатации головок. Данный комплект представляет собой универсальный набор средств для работы с резьбовыми крепежными частями.