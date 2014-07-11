Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
5.0
1
Найти аналог
Наборы автоинструмента
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Арт. Х13021150
    5.0
    1
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
    Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов
      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов

      Набор инструментов ЕРМАК 736053, 46 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х13021150
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ермак
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.42
      Габариты, мм
      		80х370х130
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Набор профессионального инструмента ЕРМАК 46 предметов 736053, изготовлен из хром-ванадиевой стали. В нем представлены самые популярные размеры деталей для крепежных соединений. Головки из данного набора имеют стандартную высоту и рабочий профиль «Супер лок» , благодаря чему обеспечивается более надежный контакт с крепежом по сравнению с обычными шестигранными головками. Также в данном слесарно-монтажном наборе представлен широкий диапазон различных воротков, удлинителей для более удобной эксплуатации головок. Данный комплект представляет собой универсальный набор средств для работы с резьбовыми крепежными частями.