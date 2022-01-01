Насос погружной Subline GF 6-20
Арт. X169139198
Характеристики
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Производитель
|Subline
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Электронасос погружной центробежный многоступенчатый SUBLINE F6-20 мощностью 1500 Вт, максимальной подачей 90 л/мин, максимальным напором 133м предназначена для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 4” (100мм), глубоких колодцев и прочих водоемов.
Преимущества:
- Корпус из нержавеющей стали
- Электродвигатель заполнен экологически-чистой охлаждающей жидкостью (водный раствор пропиленгликоля)
- Обмотка статора герметизирована полиэфирной смолой
- Все элементы электродвигателя выполнены из устойчивых к водной коррозии материалов