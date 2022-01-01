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Насос погружной Subline GF 6-20
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Погружные насосы для колодцев и скважин
    Насос погружной Subline GF 6-20
    Арт. X169139198
    Насос погружной Subline GF 6-20

      Насос погружной Subline GF 6-20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X169139198

      Характеристики

      Производитель
      		Subline
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронасос  погружной центробежный многоступенчатый SUBLINE F6-20 мощностью 1500 Вт, максимальной подачей 90 л/мин, максимальным напором 133м предназначена для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 4” (100мм), глубоких колодцев и прочих водоемов.

        Преимущества:

        • Корпус из нержавеющей стали
        • Электродвигатель заполнен экологически-чистой охлаждающей жидкостью (водный раствор пропиленгликоля)
        • Обмотка статора герметизирована полиэфирной смолой
        • Все элементы электродвигателя выполнены из устойчивых к водной коррозии материалов