Насос погружной Subline GF 6-20

Преимущества:

Корпус из нержавеющей стали

Электродвигатель заполнен экологически-чистой охлаждающей жидкостью (водный раствор пропиленгликоля)

Обмотка статора герметизирована полиэфирной смолой

Все элементы электродвигателя выполнены из устойчивых к водной коррозии материалов

Электронасос погружной центробежный многоступенчатый SUBLINE F6-20 мощностью 1500 Вт, максимальной подачей 90 л/мин, максимальным напором 133м предназначена для подачи чистой воды из скважин диаметром не менее 4” (100мм), глубоких колодцев и прочих водоемов.