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Ножницы ECHO HCR-1500
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Бензиновые кусторезы
    Ножницы ECHO HCR-1500
    Арт. X19039742
    Ножницы ECHO HCR-1500

      Ножницы ECHO HCR-1500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039742

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Поворотная рукоятка
      		Нет
      Телескопическая рукоятка
      		Нет
      Тип питания
      		бензиновый
      Вид
      		кусторез
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензоножницы ECHO HCR-1500 оснащены двухсторонней режущей гарнитурой. Одноцилиндровый двухтактный двигатель инструмента оснащен системой воздушного охлаждения. Цилиндр двигателя имеет тройное покрытие Al-Fed, которое обеспечивает надежную работу и износостойкость ножниц. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава.

        Преимущества 

        • Металлический корпус редуктора
        • Покрытие Al-Fed
        • Кованный коленвал и шатун
        • Металлический картер
        • Маневренность
        • Снижена вибрация
        • Низкий расход топлива
        • Простое обслуживание воздушного фильтра
        • Диафрагменный тип карбюратора
        • Дополнительный топливный насос
        • Закрытые перепускные каналы цилиндра
        • Отвод выхлопных газов
        • Электронное зажигание
        • Регулируемый зазор между режущими ножами
        • Стопор курка газа