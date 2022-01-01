Ножницы ECHO HCR-1500
Арт. X19039742
Характеристики
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Производитель
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Поворотная рукоятка
|Нет
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Телескопическая рукоятка
|Нет
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Тип питания
|бензиновый
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Вид
|кусторез
- Бензоножницы ECHO HCR-1500 оснащены двухсторонней режущей гарнитурой. Одноцилиндровый двухтактный двигатель инструмента оснащен системой воздушного охлаждения. Цилиндр двигателя имеет тройное покрытие Al-Fed, которое обеспечивает надежную работу и износостойкость ножниц. Корпус редуктора выполнен из магниевого сплава.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора
- Покрытие Al-Fed
- Кованный коленвал и шатун
- Металлический картер
- Маневренность
- Снижена вибрация
- Низкий расход топлива
- Простое обслуживание воздушного фильтра
- Диафрагменный тип карбюратора
- Дополнительный топливный насос
- Закрытые перепускные каналы цилиндра
- Отвод выхлопных газов
- Электронное зажигание
- Регулируемый зазор между режущими ножами
- Стопор курка газа