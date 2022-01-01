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Отвертка Энкор 19860 короткая реверсная со вставками 1/4" 8 предметов
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Отвертки
    Отвертка Энкор 19860 короткая реверсная со вставками 1/4" 8 предметов
    Арт. 77777Х1306206

      Отвертка Энкор 19860 короткая реверсная со вставками 1/4" 8 предметов

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777Х1306206

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Намагниченный наконечник
      		Нет
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Реверсивная отвертка со вставками 1/4 дюйма 8 предметов Энкор 19860 находит применение при монтаже крестового и шлицевого крепежа. Небольшие размеры инструмента и бит упрощают работу в стесненном пространстве. В рукояти есть полость для вставок.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы