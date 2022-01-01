Отвертка Энкор 19860 короткая реверсная со вставками 1/4" 8 предметов
Арт. 77777Х1306206
Характеристики
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Производитель
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
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Намагниченный наконечник
|Нет
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Реверсивная отвертка со вставками 1/4 дюйма 8 предметов Энкор 19860 находит применение при монтаже крестового и шлицевого крепежа. Небольшие размеры инструмента и бит упрощают работу в стесненном пространстве. В рукояти есть полость для вставок.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы