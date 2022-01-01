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Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
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Отвертки
    Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
    Арт. Х1306454
    Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
    Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
      Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
      Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.

      Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х1306454

      Характеристики

      Производитель
      		Kraftool
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		набор
      Назначение
      		универсальное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов. Она может менять положение благодаря рычажному механизму рукоятки - из прямого положения в положение Г-образной формы. 

        Преимущества

        • Встроенный контейнер для бит в корпусе рукоятки
        • Обрезиненное покрытие рукоятки, обеспечивает надёжный захват во время работы и не позволяет руке скользить
        • Стальные хромованадиевые насадки