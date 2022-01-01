Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.
Арт. Х1306454
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|набор
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Назначение
|универсальное
- Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов. Она может менять положение благодаря рычажному механизму рукоятки - из прямого положения в положение Г-образной формы.
Преимущества
- Встроенный контейнер для бит в корпусе рукоятки
- Обрезиненное покрытие рукоятки, обеспечивает надёжный захват во время работы и не позволяет руке скользить
- Стальные хромованадиевые насадки