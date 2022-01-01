Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7, с битами 6 шт.

Преимущества

Встроенный контейнер для бит в корпусе рукоятки

Обрезиненное покрытие рукоятки, обеспечивает надёжный захват во время работы и не позволяет руке скользить

Стальные хромованадиевые насадки

Отвертка реверсивно-рычажная Kraftool 26150-H7 применяется для монтажа и демонтажа резьбовых соединений, вкручивания и откручивания шурупов и саморезов. Она может менять положение благодаря рычажному механизму рукоятки - из прямого положения в положение Г-образной формы.