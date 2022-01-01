Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150

Описание:

Особенности и преимущества:

Эргономичная рукоятка создает удобство при работе отверткой-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR.

Подходит для работы в труднодоступных местах.

Посадочный размер - 1/4".

Отвертка-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR применяется для передачи вращения торцевым головкам. Небольшие размеры позволяют производить работу в ограниченном пространстве. Рукоятка удобной формы не скользит в руке и способствует комфортной работе.