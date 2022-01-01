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Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
Найти аналог
Отвертки
    Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
    Арт. jonnesway_5700
    Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
    Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
      Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
      Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150

      Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5700

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Вес, кг
      		0.09
      Габариты, мм
      		151x25x25
      Гибкая
      		Нет
      Для точных работ
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Отвертка-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR применяется для передачи вращения торцевым головкам. Небольшие размеры позволяют производить работу в ограниченном пространстве. Рукоятка удобной формы не скользит в руке и способствует комфортной работе.

        Особенности и преимущества:

        • Эргономичная рукоятка создает удобство при работе отверткой-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR.
        • Подходит для работы в труднодоступных местах.
        • Посадочный размер - 1/4".