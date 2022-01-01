Отверточная рукоятка Jonnesway, 1/4"DR, S26H2150
Арт. jonnesway_5700
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|0.09
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Габариты, мм
|151x25x25
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Гибкая
|Нет
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Для точных работ
|Нет
Описание:Отвертка-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR применяется для передачи вращения торцевым головкам. Небольшие размеры позволяют производить работу в ограниченном пространстве. Рукоятка удобной формы не скользит в руке и способствует комфортной работе.
Особенности и преимущества:
- Эргономичная рукоятка создает удобство при работе отверткой-вороток Jonnesway S26H2150 1/4"DR.
- Подходит для работы в труднодоступных местах.
- Посадочный размер - 1/4".