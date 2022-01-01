Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт

Преимущества

Защита от сухого хода

Простота использования

Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PCP015007-900/9

Универсальный переходник для шланга

Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9 используется в любом месте, где воду необходимо поднять с глубины. Подходит для отводы фильтрационных, отработанных и загрязненных жидкостей. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.За счет высоты подъёма воды в 9 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.