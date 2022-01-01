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Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт
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Грязевые и дренажные насосы
    Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт
    Арт. О00000026694
    Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт

      Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000026694

      Характеристики

      Производитель
      		P.I.T.
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Трубное соединение, дюйм
      		внутренняя G1 1/2
      Соединитель в комплекте
      		внешняя G1 1/2, елочка 3/4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9 используется в любом месте, где воду необходимо поднять с глубины. Подходит для отводы фильтрационных, отработанных и загрязненных жидкостей. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.
        За счет высоты подъёма воды в 9 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.

        Преимущества

        • Защита от сухого хода
        • Простота использования
        • Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PCP015007-900/9
        • Универсальный переходник для шланга