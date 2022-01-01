Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9, 900 Вт
Арт. О00000026694
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/2, елочка 3/4
- Дренажный насос P.I.T. PCP015007-900/9 используется в любом месте, где воду необходимо поднять с глубины. Подходит для отводы фильтрационных, отработанных и загрязненных жидкостей. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков.
За счет высоты подъёма воды в 9 м и длины кабеля в 10 м расширяется зона действия насоса.
Преимущества
- Защита от сухого хода
- Простота использования
- Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PCP015007-900/9
- Универсальный переходник для шланга