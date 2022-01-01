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Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Арт. О00000029830
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Трубное соединение, дюйм
|внутренняя G1 1/2
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Соединитель в комплекте
|внешняя G1 1/2, елочка 3/4
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- Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10 - мощный агрегат для выкачивания слабо загрязненной жидкости, грунтовых вод с содержанием частиц диаметром до 5 мм. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса.
Преимущества
- Защита от сухого хода
- Простота использования
- Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015005-900/10
- Универсальный переходник для шланга