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Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
4 310 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Арт. О00000029830
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
  • Персональная скидка
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт
Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт

Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт

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4 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029830

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/2, елочка 3/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 310 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10 - мощный агрегат для выкачивания слабо загрязненной жидкости, грунтовых вод с содержанием частиц диаметром до 5 мм. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса.

    Преимущества

    • Защита от сухого хода
    • Простота использования
    • Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015005-900/10
    • Универсальный переходник для шланга