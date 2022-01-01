Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10, 900 Вт

Преимущества

Защита от сухого хода

Простота использования

Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015005-900/10

Универсальный переходник для шланга

Дренажный насос P.I.T. PSP015005-900/10 - мощный агрегат для выкачивания слабо загрязненной жидкости, грунтовых вод с содержанием частиц диаметром до 5 мм. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса.