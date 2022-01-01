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Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5, 400 Вт
3 160 ₽
Грязевые и дренажные насосы
  • Персональная скидка
Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5, 400 Вт
Арт. О00000029829
Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5, 400 Вт
  • Персональная скидка

Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5, 400 Вт

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3 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029829

Характеристики

Производитель
P.I.T.
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Трубное соединение, дюйм
внутренняя G1 1/2
Соединитель в комплекте
внешняя G1 1/2, елочка 3/4
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
3 160 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5 применяется для орошения садового участка, осушения затопленных помещений, бассейнов и т.д. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса.

    Преимущества

    • Защита от сухого хода
    • Простота использования
    • Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015004-400/5
    • Универсальный переходник для шланга