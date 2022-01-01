Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5, 400 Вт

Преимущества

Защита от сухого хода

Простота использования

Рукоятка для перемещения и крепления P.I.T. PSP015004-400/5

Универсальный переходник для шланга

Дренажный насос P.I.T. PSP015004-400/5 применяется для орошения садового участка, осушения затопленных помещений, бассейнов и т.д. Прост и удобен в эксплуатации. Не требует специальных навыков. Поплавковый выключатель обеспечивает автоматическую работу насоса.