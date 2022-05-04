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Перчатки Stihl Mechanig XL 00008841184 (пара)
5.0
2
395 ₽
Рабочие перчатки
    Перчатки Stihl Mechanig XL 00008841184 (пара)
    Арт. X132804156
    5.0
    2
    Перчатки Stihl Mechanig XL 00008841184 (пара)

      Перчатки Stihl Mechanig XL 00008841184 (пара)

      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X132804156
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для сада и огорода, строительные, хозяйственные
      Все характеристики
      395 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Рабочие перчатки MECHANIC, в основе которых практичная плотная вязка, хорошо сидят на руке, не мешая работать даже с требующим точности и аккуратности инструментом. Дополнительную надежность перчаткам добавляет нейлон с полиуретановым покрытием. Он не промокает и устойчив к небольшим повреждениям. При этом руки в таких перчатках не потеют, а сам материал очень приятен на ощупь и не вызывает дискомфорта. Отлично облегают руку. Приятны на ощупь. Высокая воздухопроницаемость. 

        Преимущества

        • Эластичность
        • Дышащий материал
        • Универсальное использование
        • Водонепроницаемость
        • Теплорегуляция
        • Текстильная манжета плотно прилегает к запястью и предотвращает попадание инородных тел
        • Со стороны ладони на перчатки Stihl Mechanic нанесено полиуретановое покрытие, которое препятствует скольжению