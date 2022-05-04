Перчатки Stihl Mechanig XL 00008841184 (пара)

Рабочие перчатки MECHANIC, в основе которых практичная плотная вязка, хорошо сидят на руке, не мешая работать даже с требующим точности и аккуратности инструментом. Дополнительную надежность перчаткам добавляет нейлон с полиуретановым покрытием. Он не промокает и устойчив к небольшим повреждениям. При этом руки в таких перчатках не потеют, а сам материал очень приятен на ощупь и не вызывает дискомфорта. Отлично облегают руку. Приятны на ощупь. Высокая воздухопроницаемость.

Преимущества