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Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)
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Рабочие перчатки
    Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)
    Арт. X132804146
    Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)

      Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X132804146

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		рабочие перчатки
      Назначение
      		для пониженных температур
      Материал
      		полиэфир, тинсулейт, флис
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Перчатки для защиты от пониженных температур. Прекрасно подходят для активного отдыха.

        Преимущества

        • Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора
        • Покрытие из ПВХ обеспечивает износостойкость
        • Утеплитель Тинсулейт 40г/м2 обеспечивает комфорт зимой
        • Подкладка из 100% полиэфира