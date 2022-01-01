Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)
Арт. X132804146
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|рабочие перчатки
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Назначение
|для пониженных температур
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Материал
|полиэфир, тинсулейт, флис
- Перчатки для защиты от пониженных температур. Прекрасно подходят для активного отдыха.
Преимущества
- Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора
- Покрытие из ПВХ обеспечивает износостойкость
- Утеплитель Тинсулейт 40г/м2 обеспечивает комфорт зимой
- Подкладка из 100% полиэфира