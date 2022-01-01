Перчатки утепленные Винтер Тинсулейт (пара)

Преимущества

Регулируются хлястиком с текстильной застежкой, в верхней части регулируются по ширине с помощью эластичного шнура и фиксатора

Покрытие из ПВХ обеспечивает износостойкость

Утеплитель Тинсулейт 40г/м2 обеспечивает комфорт зимой

Подкладка из 100% полиэфира

Перчатки для защиты от пониженных температур. Прекрасно подходят для активного отдыха.