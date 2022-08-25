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Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
    Арт. fubag_783
    5.0
    1
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
    Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000

      Пистолет текстурный Fubag Decor G5000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_783
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Применение
      		для штукатурки
      Тип
      		текстурный пистолет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Текстурный пистолет FUBAG DECOR G5000 110148 позволяет наносить декоративную штукатурку, строительную смесь (с крошкой до 5 мм), а также некоторые виды жидких обоев. Смесь получается более однородна, чем при использовании шпателя. Модель оснащена вместительным бачком емкостью 4.5 литра, что позволяет реже прерываться на дозаправку.

        Преимущества

        • Регулировка диаметра сопла - под разные диаметры фракций
        • Большой объем бачка (4.5 л)
        • Качественная сборка - для долгого срока службы
        • Высокая скорость нанесения штукатурки с правильно подобранным соплом (при наличии опыта, за день можно оштукатурить до 150 м2 поверхности)
        • Материал не отслаивается
        • Диаметр сопла: 4, 6, 8 мм