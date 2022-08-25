Пистолет текстурный Fubag Decor G5000
Арт. fubag_783
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Применение
|для штукатурки
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Тип
|текстурный пистолет
- Текстурный пистолет FUBAG DECOR G5000 110148 позволяет наносить декоративную штукатурку, строительную смесь (с крошкой до 5 мм), а также некоторые виды жидких обоев. Смесь получается более однородна, чем при использовании шпателя. Модель оснащена вместительным бачком емкостью 4.5 литра, что позволяет реже прерываться на дозаправку.
Преимущества
- Регулировка диаметра сопла - под разные диаметры фракций
- Большой объем бачка (4.5 л)
- Качественная сборка - для долгого срока службы
- Высокая скорость нанесения штукатурки с правильно подобранным соплом (при наличии опыта, за день можно оштукатурить до 150 м2 поверхности)
- Материал не отслаивается
- Диаметр сопла: 4, 6, 8 мм