Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718

Преимущества

Высокое число оборотов (8000 об/мин) обеспечивает быструю и качественную обработку поверхности

Эргономичная форма корпуса позволяет работать длительное время без усталости

Сравнительно малый вес снижает энергоемкость работы

Пневматическая шлифовальная машина SUMAKE ST-7718 предназначена для шлифования различных поверхностей. Это отличный выбор, если главным критерием является высокая производительность. Шлифлисты крепятся на зажим, что исключает соскальзывания рук во время рабочего процесса. Прорезиненные вставки выполняют функцию гасителя вибрации. Металлический редуктор защищает внутренние части инструмента от механических повреждений.