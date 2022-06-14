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Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
5.0
3
5 410 ₽
6 139 ₽
Вибрационные пневмошлифмашины
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
Арт. X7625
5.0
3
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
  • Персональная скидка
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718
Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718

Пневматическая шлифмашина Sumake ST-7718

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -729 ₽
5 410 ₽
6 139 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X7625
5.0
3

Характеристики

Производитель
Sumake
Страна производства
Тайвань
Родина бренда
Тайвань
Габариты, мм
240x140x100
Давление, бар
6.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -729 ₽
5 410 ₽
6 139 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 5 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пневматическая шлифовальная машина SUMAKE ST-7718 предназначена для шлифования различных поверхностей. Это отличный выбор, если главным критерием является высокая производительность. Шлифлисты крепятся на зажим, что исключает соскальзывания рук во время рабочего процесса. Прорезиненные вставки выполняют функцию гасителя вибрации. Металлический редуктор защищает внутренние части инструмента от механических повреждений.

    Преимущества

    • Высокое число оборотов (8000 об/мин) обеспечивает быструю и качественную обработку поверхности
    • Эргономичная форма корпуса позволяет работать длительное время без усталости
    • Сравнительно малый вес снижает энергоемкость работы